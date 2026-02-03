¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Medios y periodismo

Las noticias más importantes del martes 3 de febrero de 2026

Por El Litoral

Martes, 03 de febrero de 2026 a las 06:59

El Gobierno de Corrientes prepara anuncios salariales

Adán Gaya y Alejandra Monteoliva coordinaron una agenda de seguridad para Corrientes

Ataque vandálico a cajeros del Banco de Corrientes y una mueblería en Santa Rosa: una mujer fue detenida

Los desvíos de colectivos por la tercera noche de los Carnavales barriales en Corrientes

Emergencia económica en Mburucuyá: preocupa el "faltazo" de concejales opositores

Nuevo DNI y pasaporte: qué cambia y cuándo comenzarán a emitirse en Corrientes

Siniestro en Lavalle: murió una niña que estaba internada en el Hospital Pediátrico

Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del Indec que reemplazará a Marco Lavagna




 

