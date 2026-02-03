Humberto Krujoski renovó con el Ambrogio Racing y va por el título del TC 2000

El mercado de pases del automovilismo nacional entregó una de las noticias más esperadas para el deporte correntino. El equipo ACRA - Ambrogio Racing anunció oficialmente la renovación del vínculo con Humberto Krujoski, quien volverá a subirse a una de las unidades de la escuadra con base en Córdoba para disputar la temporada 2026 del Turismo Carretera 2000.

La decisión llega tras un 2025 que superó las expectativas iniciales. En su primer año con la estructura, Krujoski demostró una adaptación vertiginosa que lo llevó a lo más alto del podio en tres oportunidades, cifra que lo posicionó como el tercer piloto con más triunfos de la temporada. Estos resultados le permitieron finalizar en la quinta posición del campeonato, consolidándose como un referente ineludible de la categoría.

Objetivo: el campeonato

Con la base técnica establecida y la química consolidada con el equipo que dirige Marcelo Ambrogio, el piloto correntino no oculta sus aspiraciones para este nuevo ciclo. "Estoy muy feliz. El 2025 fue fantástico y logramos resultados contundentes. Para este 2026 la vara está más alta: ya nos conocemos y el equipo trabaja con un profesionalismo único", expresó el piloto tras la firma del contrato.

Krujoski enfatizó que el enfoque estará puesto en la regularidad para llegar con chances matemáticas al Gran Premio Coronación. "No vamos a especular; el objetivo es pelear el título y quiero empezar sumando fuerte en Toay, La Pampa", aseguró en referencia a la primera cita del calendario.

La apuesta del Ambrogio Racing

Desde la estructura de Villa Carlos Paz destacaron la importancia de mantener la continuidad del correntino. La capacidad de Krujoski para interpretar el funcionamiento del auto y su agresividad en pista fueron determinantes para que el equipo decidiera apostar nuevamente por él como uno de sus estandartes para recuperar el "1".

El inicio del campeonato en el veloz trazado pampeano de Toay será la primera prueba de fuego para esta sociedad que ya demostró ser ganadora. Para Humberto Krujoski, el 2026 se presenta como la oportunidad definitiva de coronar su trayectoria con un título nacional en una de las categorías más tecnológicas y competitivas de Sudamérica.