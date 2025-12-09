Hito en el NEA: identificaron un Titanosaurio, el primer fósil de dinosaurio en Corrientes

El primer registro fósil de un dinosaurio para la provincia de Corrientes corresponde a un ejemplar de "Titanosaurio". Los restos fueron hallados en sedimentos de la Formación Solari por un equipo de investigadores, becarios y técnicos del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CONICET-UNNE).

Los expertos destacaron que se trata de un "gran hallazgo para la paleontología de la región" y del NEA. La novedad fue formalmente dada a conocer en el marco de las "V Jornadas Científicas de Ecología y Paleontología" organizadas por el CECOAL en la UNNE.

El ejemplar hallado

El dinosaurio identificado pertenece al grupo de los saurópodos, herbívoros de cuello largo que eran muy abundantes en el hemisferio sur. Más específicamente, se corresponde a un titanosaurio.

El material hallado es un osteodermo, una placa ósea que se forma dentro de la piel o escamas de diversos animales. Este tipo de ejemplar es un grupo ampliamente registrado en Uruguay y también en Entre Ríos.

El proceso de la identificación

Casi dos años pasaron desde que se colectó el material fósil, en 2023, hasta la confirmación de que se trataba de un dinosaurio. El hallazgo se dio en el marco del proyecto "Evolución Paleoambiental durante el Cuaternario en la provincia de Corrientes".

El Téc. Pedro Cuaranta notó que entre los clastos a la orilla de un pequeño arroyo, donde aflora la Formación Solari (de edad Cretácica), se encontraba un elemento diferente. El equipo de identificación del CECOAL estuvo integrado por el Téc. Pedro Cuaranta, el Lic. Marcos Roig, el Dr. Francisco Cuadrelli y el Dr. Lionel Fernández Pacella, junto al Téc. Carlos Luna (IDACOR) y el Dr. Ignacio Cerda (Museo Carlos Ameghino).

El material fue analizado mediante distintas técnicas, incluyendo una microtomografía en la Universidad de Córdoba, y comparado con material similar de otras instituciones. Los distintos estudios, que serán publicados en una revista internacional, permitieron la asignación preliminar a un dinosaurio saurópodo.

Relevancia del descubrimiento

Este registro fehaciente de un dinosaurio en la provincia de Corrientes abre nuevos horizontes de estudios. Los registros más antiguos de vertebrados en la provincia correspondían a mamíferos de la Formación Fray Bentos, de unos 25 millones de años aproximadamente.

El ejemplar encontrado es del Período Cretácico Temprano, lo que significa un avance monumental. El hallazgo genera una gran expectativa para el conocimiento de la fauna y flora del Cretácico de la región.

“Es un hallazgo que nos motiva a seguir trabajando con esta dedicación”, señalaron los investigadores, estimando que la novedad contribuirá a visibilizar el gran trabajo de la ciencia en la caracterización de la paleontología de Corrientes y el NEA.