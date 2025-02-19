Las tres comparsas que llegan a Corrientes para disputar el título del Carnaval provincial

El corsódromo "Nolo Alías" se vestirá de fiesta nuevamente al recibir la primera noche del Carnaval Provincial este sábado. En esta edición 2025, se enfrentarán tres de ocho representantes que compiten por el trofeo.



Aymará de Goya, Carú Curá de Esquina y Anahí de Bella Vista, son las candidatas a buscar el deseado título. En tanto, son invitadas las agrupaciones musicales Kamandukahia, Sambanda y Samba Total, junto con las comparsas Copacabana, Ara Berá y Sapucay.



Se prevé la próxima competencia de carnavales provinciales para el 01 de marzo , con la participación de Orfeo, campeona de Monte Caseros, Poderosa de Ituzaingó, y representantes de Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres y Santo Tomé.



En tanto, este viernes se desarrollará la sexta noche de competencia local.

EMBAJADORES CULTURALES Y NACIONALES

La elección de embajadores culturales y nacionales en el Centro de Convenciones, se desarrollar este jueves en Gregorio Pomar 802, a partir de las 21:30.

El link de inscripción está disponible para todas las personas designadas por las instituciones correspondientes en: www.carnavalencorrientes.com

ENTRADAS DISPONIBLES

Los boletos pueden adquirirse a través del sitio web oficial: www.carnavalencorrientes.com

En el Centenario Shopping de lunes a sábados de 13:00 a 21:00, o en las boleterías del predio.