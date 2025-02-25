Un colectivo de larga distancia se quedó en el puente y provocó largas demoras

Un colectivo de larga distancia quedó varado en pleno puente General Manuel Belgrano, generando largas demoras en el tránsito. El incidente ocurrió alrededor de las 20,30 de este martes y el vehículo de gran porte permaneció en el lugar por más de media hora, afectando la circulación entre Corrientes y Chaco.

El colectivo, perteneciente a la empresa Via Tac, se detuvo en la mitad del puente interprovincial, lo que obligó a los vehículos a transitar por una sola mano. Como consecuencia, se formaron extensas filas de autos, camiones y otros colectivos que intentaban cruzar el viaducto.

En los grupos de WhatsApp utilizados por correntinos y chaqueños para informarse sobre el estado del puente, se compartieron imágenes que mostraban la magnitud de la congestión vehicular.

Pasadas las 21 el colectivo de larga distancia avanzó y de a poco comenzó a normalizarse la circulación. Hasta el momento, no se precisaron las causas que llevaron al vehículo a detenerse en el puente.