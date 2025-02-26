Feroz tormenta en Corrientes: causó caída de postes y árboles en algunas localidades

En plena ola de calor en Corrientes, llegó un frente frío que trajo un poco de alivio en la zona sur de la provincia. Durante la tarde de este miércoles se registraron fuertes vientos que provocaron la caída de árboles y postes dejando sin luz a algunas zonas de Goya, Colonia Carolina y Esquina según pudo saber El Litoral. En algunos sectores se registraron acumulados de hasta 80 mm.

El sur de la provincia vivió una jornada atípica, en pleno mediodía cuando la sensación térmica llegaba a los 45ºC, llegó un frente frío acompañado de vientos que se desarrollaron a alta velocidad en menos de una hora.

Actualidad Esquina

“La tormenta comenzó cerca de las 15,30. Se cayeron algunos postes pero ya hay luz. Estábamos con 45ºC de térmica y pasamos a 21ºC”, señalaron desde Actualidad Esquina a este medio.

Lo cierto es que en Esquina los intensos vientos llegaron acompañados de lluvias y se registraron distintos acumulados. En el centro de la ciudad llegó a los 27 mm, en la zona rural de Rincón de Sarandí cúmulos de 65 mm, sin embargo, en paraje Malvinas las precipitaciones alcanzaron un registro de 80 mm.

Actualidad Esquina

En Goya se produjeron caída de árboles y postes que dañaron el tendido eléctrico y a partir de las 15 dejaron sin luz a gran parte de los goyanos. Sin embargo no se registraron lluvias. Algo similar sucedió en Colonia Carolina, Ifrán, Marucha, Paranacito, Batel y Ñaembe. Con el paso de las horas, continuaban trabajando para recomponer el servicio.

(VT)

