Brian, un niño de Goya, sueña con una familia que le brinde amor

Informaron este jueves fuentes judiciales que se abre una convocatoria de adopción para familias y personas de todo el país que estén dispuestos a dar amor, protección y responsabilidad a un niño que busca una familia.

La solicitud está a cargo de la doctora María Gabriela Dadone del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°2 de Goya, junto al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUA Corrientes).

Él se llama Brian, tiene nueve años y sueña con tener algún día hogar que le de amor y los cuidados que necesita. Nació el 23 de septiembre de 2015 y cursa 3° grado de la escuela primaria en Goya.

Por el momento, se encuentra residiendo en un hogar temporario. Se lo caracteriza por ser un niño extrovertido, conversador y cariñoso. Le encanta hacer deportes como natación, fútbol y básquet.



Para acompañar su crecimiento, Brian recibe apoyo escolar, psicológico y psiquiátrico. Atraviesa un estado emocional de gran inestabilidad a causa de una falta de raíz familiar. Esto hace que se lo acompañe profesionalmente y farmacológicamente permanentemente para fortalecer su bienestar.

Su deseo de formar parte de una familia es profundo y constante, y no quiere soltar el vínculo con sus hermanos.

¿Cómo postularse?

Quienes deseen postularse deben completar el Formulario de Convocatorias Públicas, disponible en: Haga click aquí

Luego, enviarlo a:



📩 Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°2 de Goya

📧 [email protected]

📞 Consultas: 3777-642222 (Lunes a viernes de 7:00 a 13:00 h)

📩 Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes)

📧 [email protected]

📞 Consultas: 03794-4104298 (Lunes a viernes de 7:00 a 13:00 h)

📍 Atención presencial: Carlos Pellegrini N° 917, Entrepiso.



