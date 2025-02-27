¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Juan Pablo Valdés Vamos Corrientes Guillermo Francos
Juan Pablo Valdés Vamos Corrientes Guillermo Francos
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Solicitud de adopción

Brian, un niño de Goya, sueña con una familia que le brinde amor

Tiene nueve años, cursa el 3° grado de la escuela primaria y, por el momento, se encuentra en un hogar de tránsito. Los interesados tienen que completar un formulario y dirigirse al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°2 de Goya y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

Por El Litoral

Jueves, 27 de febrero de 2025 a las 08:31

Informaron este jueves fuentes judiciales que se abre una convocatoria de adopción para familias y personas de todo el país que estén dispuestos a dar amor, protección y responsabilidad a un niño que busca una familia.

La solicitud está a cargo de la doctora María Gabriela Dadone del  Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°2 de Goya, junto al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUA Corrientes).

Él se llama Brian, tiene nueve años y sueña con tener algún día hogar que le de amor y los cuidados que necesita. Nació el 23 de septiembre de 2015 y cursa 3° grado de la escuela primaria en Goya.

Por el momento, se encuentra residiendo en un hogar temporario. Se lo caracteriza por ser un niño extrovertido, conversador y cariñoso. Le encanta hacer deportes como natación, fútbol y básquet.
 
Para acompañar su crecimiento, Brian recibe apoyo escolar, psicológico y psiquiátrico. Atraviesa un estado emocional de gran inestabilidad a causa de una falta de raíz familiar. Esto hace que se lo acompañe profesionalmente y farmacológicamente permanentemente para fortalecer su bienestar.

Su deseo de formar parte de una familia es profundo y constante, y no quiere soltar el vínculo con sus hermanos.

¿Cómo postularse?

Quienes deseen postularse deben completar el Formulario de Convocatorias Públicas, disponible en: Haga click aquí

Luego, enviarlo a:


📩 Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°2 de Goya
📧 [email protected]
📞 Consultas: 3777-642222 (Lunes a viernes de 7:00 a 13:00 h)

📩 Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes)
📧 [email protected]
📞 Consultas: 03794-4104298 (Lunes a viernes de 7:00 a 13:00 h)
📍 Atención presencial: Carlos Pellegrini N° 917, Entrepiso.


 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD