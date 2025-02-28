Se confirmó el tercer caso de dengue en Corrientes

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes confirmó este viernes el tercer caso de dengue en la provincia. El nuevo caso se registró en la localidad de Esquina, donde el paciente recibió la atención médica correspondiente y se encuentra con buena evolución, según informaron la cartera sanitaria.

Hasta el momento, la provincia registra tres casos de dengue durante esta temporada: dos en la capital correntina y uno en Esquina. Los diagnósticos fueron confirmados a través de análisis realizados por el Laboratorio Central de la Provincia. Ante esta situación, Salud Pública continúa con las tareas de vigilancia epidemiológica y prevención en distintos barrios de la capital y localidades del interior.

El nuevo caso enciende las alertas sanitarias y refuerza la necesidad de intensificar las medidas preventivas en Corrientes. Debido a esto, el Ministerio, a cargo de Ricardo Cardozo, a través de la Dirección General de Epidemiología, activó de inmediato el protocolo de bloqueo vectorial en la zona afectada.

Este procedimiento incluye un recorrido exhaustivo del área para el relevamiento de posibles criaderos de mosquitos, fumigación y control larvario. Además, se brindaron recomendaciones a las familias locales sobre medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión del dengue.

Angelina Bobadilla, directora general de Epidemiología, explicó: “Como es habitual ante la sospecha de un caso, activamos el bloqueo vectorial, que incluye tareas de relevamiento, fumigación, control focal y recomendaciones a la familia para la prevención de esta patología".

La profesional advirtió sobre el incremento del riesgo de circulación viral debido al movimiento poblacional, tanto de turistas como de residentes que visitan zonas con brotes activos de dengue.

El dengue es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Los síntomas pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor retroocular, náuseas, vómitos, dolores musculares y articulares, además de erupciones en la piel. La fiebre suele durar entre dos y siete días.

Desde el Ministerio de Salud Pública se insiste en la importancia de la prevención mediante la eliminación de criaderos de mosquitos, como recipientes con agua estancada. También se recomienda el uso constante de repelentes, ropa de mangas largas y pantalones largos, y la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas para reducir el ingreso de los insectos al hogar.

