Anunciaron un trabajo para mejorar la estructura del puente Chaco - Corrientes

Vialidad Nacional comunicó este martes que desarrollará una serie de trabajos sobre el puente interprovincial "General Belgrano" con el objetivo de mejorar la circulación.

De acuerdo con la información anticipada en las últimas horas, se realizará un reemplazo de juntas sobre el puente.

"Vialidad Nacional recorrió el Puente Gral. Belgrano para relevar el plan de trabajo de remplazo de juntas que va a llevarse a cabo próximamente", señala la información que dio a conocer este martes el titular del distrito Corrientes del organismo, David Moulín.

Se trata de estructuras metálicas que representan las uniones entre las diferentes partes del viaducto que conecta las ciudades de Corrientes y Resistencia, capital del Chaco.

Recientemente, a partir de la viralización de un video sobre la flexibilidad de los componentes del puente, el funcionario había anticipado en declaraciones a El Litoral la proximidad de los trabajos mediante la apertura de un proceso administrativo.

"En 90 días se presentará la empresa (adjudicada) para iniciar las obras", había señalado Moulín a fines de enero.