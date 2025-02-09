Corrientes: hay dos grandes incendios y una ruta cortada por el fuego

Este domingo, la provincia de Corrientes enfrenta dos grandes incendios forestales. Uno de ellos se sitúa en el paraje San Salvador, cerca de la Ruta Nacional 123 y el otro en zona del municipio de Estación Bonpland, que obliga a mantener interrumpido el tránsito sobre la RN 14, muy cerca del cruce con la RN 117, la cual es el ingreso a la ciudad de Paso de los Libres.

Según imágenes que trascenderon en la últimas horas en medios locales, un incendio en zonas cercanas a la autovía ubicada en el acceso a Paso de los Libres impide el paso de los vehículos.

"Una enorme cantidad de vehículos debieron dar marcha atrás por el avance de las llamas", informaron medios locales. Además, se pudo divisar amplias columnas de humo en la zona.

En diálogo con ellitoral.com.ar, Alcides Acuña, director de Defensa Civil de Paso de los Libres, informó que "por precaución la ruta 14 está cortada".

Se trata de un incendio de pastizal "muy cerca de Bonpland". "Ahí están trabajando bomberos de Paso de los Libres, Bondpland y Para Pucheta", agregó

"El fuego cortó la ruta, traten de no venir", escribió por su parte una usuaria de Facebook de Paso de los Libres. "No sólo porque no se puede pasar porque el fuego crece sino porque los autos de adelante no pueden hacer marcha atrás por la cantidad de camiones y autos que se estacionan atrás y el fuego crece", agregó.

El coordinador del Comando Operativo de Emergencias de la provincia de Corrientes (COE), Bruno Lovinson relató esta situación, indicando que "tenemos un incendio en la Ruta Nacional 14, cerca de la ciudad de Bonpland, es un incendio forestal que arrancó en la zona de campos, se metió en una forestación y tiene mucha magnitud en este momento (18:00)". Y advirtió: "Está muy activo, muy peligroso", asegurando que allí "estamos combatiendo con ocho cuarteles de bomberos, seis Brigadas Rurales de Incendios Forestales de la provincia de Corrientes (BRIF), también tenemos desplegado un avión hidrante, un helicóptero, se armó una Unidad Comando en el lugar, donde estamos operando con maquinaria pesada de Vialidad Provincial y ambulancias de Salud Pública con médicos en el lugar".

Por este foco ígneo, "está cortada la Ruta 14, en este momento, por precaución", indicó y reconoció que "es un incendio que va a demandar muchas horas de trabajo para poder contenerlo".

Fuego en Paraje San Salvador

En tanto, sobre el otro frente de combate a las llamas, Lovinson señaló que está "sobre Ruta 126, en un paraje que se llama San Salvador", donde "también estamos trabajando desde el mediodía con un incendio forestal ampliado y en este momento (18:00) está teniendo dirección hacia el Norte, sobre población".

Al respecto, el funcionario provincial aseguró que "ahí también estamos trabajando con bomberos, brigadas forestales, un avión del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), cuya Brigada Regional NEA está colaborando", reconociendo que, de igual forma, el mismo "está lejos de ser controlado, así que todavía va a demandar bastantes horas de trabajo".