PUENTE DE LA INTEGRACIÓN

Cruzar desde Corrientes a Brasil ahora sale más caro: a cuánto quedaron las tarifas

Un nuevo aumento comenzó a regir esta semana el puente que une a las ciudades de Sao Borja y Santo Tomé. 

Por El Litoral

Martes, 11 de marzo de 2025 a las 19:56
EL LITORAL

Los correntinos que no viajaron durante el verano y tienen programada una escapada a Brasil en los próximos días pagarán un poco más caro el peaje si eligen la vía Santo Tomé- Sao Borja. Mercovía S. A., la empresa concesionaria del puente, informó los nuevos precios que van desde los $21.000 hasta los $60.000 dependiendo del vehículo. 

Pasaron cuatro meses desde la última actualización de la tarifa y los aumentos solo se adjudican al sector argentino, en el lado brasileño continúan los mismos precios. Los valores son: automóvil sin residencia en Santo Tomé o en San Borja deben abonar 21.000 pesos o bien 100 reales, hasta febrero los valores eran 20.000 pesos o bien 100 reales. 

Para los automóviles más embarcaciones, sin residencia en las ciudades mencionadas, deben pagar 31.000 pesos, o bien 150 reales (hasta el mes pasado abonaban 20.000 pesos o 160 reales). Para el transporte de pasajeros internacional como colectivos, con o sin residencia en alguna de las dos localidades mencionadas, deberán abonar 65.000 pesos o bien 300 reales, hasta febrero abonaban 60.000 pesos o 320 reales para cruzar desde Brasil a Argentina.

Cabe resaltar que los vehículos como automóviles y motocicletas radicados tanto en Santo Tomé como en San Borja no abonan peaje.

(VT)
 

