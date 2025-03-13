Corrientes y Chaco se unirá en el 46º vía crucis interprovincial 2025

En un recorrido de fe y reflexión, el próximo jueves 17 de abril, a partir de las 23,45, se llevará a cabo el tradicional Vía Crucis Interprovincial, que une las provincias de Chaco y Corrientes. Los fieles de ambas provincias orarán en 15 estaciones siguiendo el camino de Jesús hacia la crucifixión. No se suspende por lluvia.
La convocatoria está prevista en el Convento de las Hermanas Clarisas, ubicado en Villa Elba, Resistencia. El recorrido contempla 15 estaciones que simbolizan el camino de Jesús hacia la crucifixión. La primera parada será en el Convento de las Hermanas Clarisas a la medianoche, y luego se continuará por distintos puntos religiosos y comunitarios tanto en Chaco como en Corrientes.
El itinerario completo es el siguiente:
- 00 – Hermanas Clarisas (Villa Elba) – Resistencia
- 00,20. – Seminario Interdiocesano La Encarnación
- 00,50. – Capilla Sagrado Corazón de Jesús – Resistencia
- 01,30. – Iglesia Catedral – Resistencia
- 02. – Hospital Perrando – Resistencia
- 03,15. – Parroquia Nuestra Señora de la Merced – Resistencia
- 03,50. – Parroquia San José – Barranqueras
- 04,20. – Parroquia Inmaculada Concepción – Barranqueras
- 05. – Capilla Virgen de Stella Maris – Barranqueras
- 06,45. – Peaje Puente General Belgrano
- 08,30. – Iglesia de la Cruz – Corrientes
- 09. – Parroquia La Merced – Corrientes
- 09,15. – Parroquia María Auxiliadora – Corrientes
- 09,30. – Iglesia Catedral – Corrientes
- 09,45. – Hermanas Clarisas (Junín y Roca) – Corrientes
Toda la comunidad está invitada a participar de esta manifestación de fe, reflexión y esperanza.