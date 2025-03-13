Corrientes y Chaco se unirá en el 46º vía crucis interprovincial 2025

En un recorrido de fe y reflexión, el próximo jueves 17 de abril, a partir de las 23,45, se llevará a cabo el tradicional Vía Crucis Interprovincial, que une las provincias de Chaco y Corrientes. Los fieles de ambas provincias orarán en 15 estaciones siguiendo el camino de Jesús hacia la crucifixión. No se suspende por lluvia.

La convocatoria está prevista en el Convento de las Hermanas Clarisas, ubicado en Villa Elba, Resistencia. El recorrido contempla 15 estaciones que simbolizan el camino de Jesús hacia la crucifixión. La primera parada será en el Convento de las Hermanas Clarisas a la medianoche, y luego se continuará por distintos puntos religiosos y comunitarios tanto en Chaco como en Corrientes.

El itinerario completo es el siguiente:

00 – Hermanas Clarisas (Villa Elba) – Resistencia

00,20. – Seminario Interdiocesano La Encarnación

00,50. – Capilla Sagrado Corazón de Jesús – Resistencia

01,30. – Iglesia Catedral – Resistencia

02. – Hospital Perrando – Resistencia

03,15. – Parroquia Nuestra Señora de la Merced – Resistencia

03,50. – Parroquia San José – Barranqueras

04,20. – Parroquia Inmaculada Concepción – Barranqueras

05. – Capilla Virgen de Stella Maris – Barranqueras

06,45. – Peaje Puente General Belgrano

08,30. – Iglesia de la Cruz – Corrientes

09. – Parroquia La Merced – Corrientes

09,15. – Parroquia María Auxiliadora – Corrientes

09,30. – Iglesia Catedral – Corrientes

09,45. – Hermanas Clarisas (Junín y Roca) – Corrientes

Toda la comunidad está invitada a participar de esta manifestación de fe, reflexión y esperanza.

