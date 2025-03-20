La historia de Silvana Flores: la emprendedora destacada por el Senado de Corrientes

La Cámara de Senadores de Corrientes reconoció con una declaración de interés a Silvana Flores, una emprendedora de Colonia Cabral, que produce verduras y legumbres, es presidenta de la Asociación Civil de Pequeños Productores de Saladas y estudia en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unne y viaja a diario 114 kilómetros hasta la Capital. Fue a partir de un proyecto presentado por la senadora Celeste Ascúa, del bloque Unión por la Patria, que fue acompañado por la totalidad del cuerpo legislativo.

Parte de la vida de Silvana Flores se encuentra dedicada al activismo rural en diferentes oficios. “Ella es un ejemplo para muchas otras mujeres de su localidad ya que su historia de vida personal, mediada por la ruralidad, los obstáculos socio-económicos y la violencia de género, la impulsaron a más y a tejer redes con otras mujeres”, señaló Ascúa.

Flores es además promotora del Programa Pro-Huerta y es voluntaria en el Merendero Bienaventurados de Saladas donde enseña a las infancias a armar plantines y al cuidado de la huerta y la naturaleza.

“La vida de Silvana estuvo mediada también por la violencia de género. Sin embargo, en lugar de que eso fuera un tropiezo, salió adelante -como ella nos contó- por las mujeres que la rodearon. Su madre en primer término, pero también técnicas, ingenieras, profesoras y estudiantes de su carrera universitaria, que fueron inspiración en su recorrido”, destacó la senadora.

Gracias a créditos ofrecidos para la agricultura en Inta e Incupo, logró levantar invernaderos de verduras y legumbres en su terreno de Colonia Cabral. Todos, con una tecnología manual de riego que facilita el cuidado de lo plantado y garantiza su buen estado. Con enfoque agroecológico y de plantado de semillas propias, Silvana ofrece sus alimentos en el mercado local de Saladas y también logró ser delegada del proceso Regional de Fortalecimiento de Jóvenes en Contexto Rural promovido por el Instituto de Cultura Popular (Incupo). Gracias a eso, la economía de su casa está basada en su actividad como feriante en la Feria Franca “San José de Saladas”, con la venta de Bolsones Saludables.

En su faceta de estudiante universitaria, logra viajar de forma diaria a la Capital de Corrientes para avanzar con sus materias. “Aunque la pandemia fue una limitación, por la falta de conexión virtual y el acceso a la tecnología en su zona rural, hoy llegó a cuarto año de la carrera en nuestra universidad, que es un ejemplo en materia científica para Argentina”, sostuvo Ascúa.

“Silvana Flores es un ejemplo de superación y lucha para muchas mujeres de su zona y en general de la provincia de Corrientes. Al cuidado de sus hijos, Elisa y Ramiro, salió adelante gracias a la capacitación, el estudio en la universidad y las redes con otras mujeres”, cerró la senadora.

Flores fue nombrada por el Senado de Corrientes como mujer destacada por la totalidad del cuerpo legislativo. Recibirá el reconocimiento en el futuro en una de las sesiones de la Cámara Legislativa.