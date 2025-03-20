¿Llegan las lluvias este fin de semana a Corrientes?

En las últimas dos semanas se produjo un leve descenso en el termómetro, con la llegada del otoño para este fin de semana se espera la llegada de lluvias. Los pronósticos señalan que recién para los últimos días de marzo podrían arribar más precipitaciones a Corrientes.

La llegada de lluvias traería un gran alivio a la provincia, debido a que los últimos registros de precipitaciones son desde hace dos semanas, precisamente el 8 de marzo, cuando llovió 6 mm en la ciudad de Corrientes y en otras zonas como El Sombrerito las mediciones alcanzan apenas 1 milímetro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que para este fin de semana se esperan precipitaciones para este viernes por la noche, en la madrugada del sábado y la noche del domingo con un 70% de probabilidad.

La doctora en recursos naturales, observadora meteorológica e ingeniera agrónoma, Carolina Fernández López, señaló a El Litoral: “Por el momento para Corrientes precipitaciones para el sábado. Las lluvias recién están pronosticadas para la última semana de marzo”.

En cuanto a las temperaturas, por el momento no se pronostican demasiados cambios bruscos, ya que se mantendrán en 22ºC de mínima y hasta 36ºC de máxima, por lo que se espera que continúen las temperaturas templadas.



(VT)