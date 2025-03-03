Rescataron a un gato montes de las llamas

Un gato montés de poco tiempo de vida fue rescatado de las llamas por la Policía. El hecho se produjo mientras los brigadistas controlaban el incendio de este domingo en el Paraje Loma Alta del departamento de General Paz.

En el lugar se presentaron bomberos voluntarios, brigadas de combate al fuego y pobladores rurales, quienes sumaron esfuerzos para combatir el fuego que arrasó una gran cantidad de hectáreas y afectó viviendas.

Los efectivos de la Policía divisaron a un cachorro de gato montés que estaba siendo arrinconado por las llamas. Tras controlar el foco, el animal fue sacado de la zona y puesto a resguardo.

El fuego arrancó en horas de la tarde del domingo de un lado de la Ruta provincial Nº5 y se propagó hacía el otro sector.

Aún se investigan las causas que provocaron las llamas.