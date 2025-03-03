¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Descacharrado mural Gustavo Valdés
Descacharrado mural Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
General Paz

Rescataron a un gato montes de las llamas

En el Paraje Loma Alta se produjo un incendio durante la tarde del domingo que afectó hectáreas de campo y varias viviendas.

Por El Litoral

Lunes, 03 de marzo de 2025 a las 18:26

Un gato montés de poco tiempo de vida fue rescatado de las llamas por la Policía. El hecho se produjo mientras los brigadistas controlaban el incendio de este domingo en el Paraje Loma Alta del departamento de General Paz.

En el lugar se presentaron bomberos voluntarios, brigadas de combate al fuego y pobladores rurales, quienes sumaron esfuerzos para combatir el fuego que arrasó una gran cantidad de hectáreas y afectó viviendas.

Los efectivos de la Policía divisaron a un cachorro de gato montés que estaba siendo arrinconado por las llamas. Tras controlar el foco, el animal fue sacado de la zona y puesto a resguardo.

El fuego arrancó en horas de la tarde del domingo de un lado de la Ruta provincial Nº5 y se propagó hacía el otro sector.

Aún se investigan las causas que provocaron las llamas.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD