Miércoles de Ceniza: la misa será en la Iglesia Catedral

Como preparación espiritual al inicio de cuaresma, el miércoles de ceniza se realizará en la Iglesia "Catedral" de la capital correntina a partir de las 20 . La sede se encuentra ubicado sobre Yrigoyen, entre San Lorenzo y Santa Fe.

Por su parte, en la iglesia Nuestra Señora de la Merced serán a las 7:20 y 22. Mientras que en la Iglesia de La Cruz de los Milagros comenzará a las 7 y a las 20.

La Arquidiócesis recibió a los obispos que conforman el coetus Episcoporum del Seminario. Moderado por el arzobispo de Resistencia, se reunieron para dialogar sobre el proceso de formación que va realizando el Seminario. En este encuentro, estuvieron presentes el monseñor Larregain de Corrientes, Conejero de Formosa, Macín de Reconquista, Canecín de Goya, y Montini de Santo Tomé.

El Domingo de Ramos comenzará el 13 de abril y se extenderá hasta el 20 del mismo mes, con el Domingo de Resurrección.

