Héroe de Malvinas: un colegio de Corrientes lleva el nombre de un ex combatiente

En un emotivo acto en la ciudad correntina de Goya se impuso este viernes el nombre del Colegio Brigadier Rubén Gustavo Zini, un ex comabatiente de Malvinas. En la oportunidad el homenajeado llamó a construir una sociedad más fuerte y más capacitada.

El Colegio Secundario Brigadier Rubén Gustavo Zini, anteriormente Colegio Secundario en Goya, nació en el año 2019 por resolución ministerial N° 3680/18 y por decreto 3214 del 26 de diciembre de 2024, recibió el nombre actual.

Durante el acto realizado esta mañana, el brigadier Rubén Gustavo Zini consideró: “Cuando propusieron mi nombre para esta institución, mi pensamiento fue “se equivocan, yo solo fui un joven de esta ciudad, no soy grande, fui perseverante, me fije metas. Así que con total humildad le digo que a veces me siento incomodo cuando me dicen héroe. No me siento un héroe. Los héroes fueron aquellos bravos soldados, pilotos, marinos de la Prefectura y civiles que cayeron. Yo me siento más reconfortado si me dicen patriota, porque me identifico con el amor a mi pueblo, a mis maestros”. Y continuó: “Quizás patriota también sea un término muy grande, pero así lo siento”.

Por otra parte aseguró: “El hombre, el niño, el maestro siempre tiene que empezar lo que sea que emprenda con la actitud de que sí lo va a lograr, de que sí va a poder, que sí va a llegar, nunca doblegarse ante las dificultades. Yo quiero que los alumnos de este colegio se transformen en halcones, no por su agresividad sino por sus principios y valores. Todos ustedes lo pueden hacer, adopten siempre una actitud positiva para hacer frente a las situaciones de la vida”.

En tal sentido llamó a construir una sociedad más fuerte, más capacitada.

A su turno, la ministra de Educación, Práxedes López dijo: “Imponer un nombre no es solo un trámite administrativo, imponer este nombre por Decreto, donde refrendo junto al gobernador, es el resultado de que creemos que el nuevo nombre va a ser un faro que va a iluminar a esta institución, pero también a Corrientes, porque para Corrientes, la causa Malvinas sigue vigente en cada acto, en cada héroe, se nos inundan los ojos de lágrimas porque muchos correntinos pasaron por allá”.

Por su parte, el rector Maximiliano Fernández consideró que este día marca un antes y un después en la historia del colegio, “hoy no es simplemente un acto institucional, es un acto de afirmación, identidad y memoria. Hoy este colegio deja de ser una construcción de paredes y horarios, hoy este colegio adquiere alma y adquiere historia. Nombrar a una institución es dar dirección, para que cada generación sepa a donde caminar, y por eso elegimos el nombre de un hombre que encarna valores como compromiso, valentía y sobre todo humanidad. El legado de Zini no termina en el conflicto de Malvinas, porque dejó huella en cada una de las personas a las que formó bajo su mirada atenta, exigente, pero siempre generosa”.