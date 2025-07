Un ministro en acción Reynaldo Bruquetas

n El gobierno de Navajas Artaza que inició su acción el viernes 19 de septiembre de 1969 contó, sin duda, con ministros, secretarios y subsecretarios de cualidades sobresalientes. El doctor Reynaldo Bruquetas fue uno de ellos.

Mi compoblano Amparo Ubeda, curuzucuatiense, fallecido en este 2024, fue durante dos años secretario privado de don Adolfo. Dijo: “Don Toco es un fenómeno fuera de serie, y ni te cuento su esposa Kelita, y si quieres que siga, mi ponderación llega a dos seres casi incomparables: don Víctor Navajas Centeno y María Silvia Artaza, a quienes conocí mucho antes que a “Toco”, porque ambos cuando visitaban Curuzú Cuatiá paraban en casa, en la Estancia Santa Elena, porque eran muy amigos de mis padres. (Amparo Ubeda y Elenita Rivero).

Pero el comentario central que recogí en este diálogo que lo guardo como la mejor definición de un gobernador fue éste: “Toco demostró una cualidad poco común, que era, juntar muchos buenos jugadores y hacerlos jugar como él quería.”

Reynaldo Bruquetas ha sido sin dudas uno de esos grandes jugadores que señala la definición. Un gran Ministro y muy bien recordado. Su cartera era la de Bienestar Social, pero además comprendía la Salud Pública, los planes sociales y el deporte. Nos dice hoy (año 2006) a siete lustros de aquella experiencia: “El gobierno de Navajas se caracterizó por la ausencia de política menor en su gestión, lo que permitió trabajar libremente sin compromiso. Sus colaboradores pertenecíamos a distintas fracciones políticas, y yo mismo nunca me afilié a un partido político, aunque era simpatizante del desarrollismo de Arturo Frondizi.”

“Mi gestión requería de una gran movilidad e intenso despliegue, aunque eso era una marca distintiva en el propio gobernador. Se efectuaban frecuentes viajes al interior de la provincia donde el señor Navajas iba acompañado con muchos de sus colaboradores, con el fin de resolver sobre el terreno los problemas que afectaban a las distintas regiones de la provincia. Esto agilizaba las soluciones cuando las había. En varias oportunidades acompañaban a él y a sus funcionarios sus respectivas esposas, lo que hacía muy familiar las visitas que efectuábamos, ya que las señoras se reunían socialmente con las esposas de los funcionarios del lugar.”

La designación del doctor Bruquetas fue muy especial, “sin conocernos el Gobernador me ofreció el cargo, aclarándome personalmente -señaló el doctor Bruquetas- que lo hacía en virtud de mis antecedentes.”

“Mi nombramiento se efectuó aproximadamente a los cuatro meses de iniciado el gobierno, cuando en esas circunstancias el Ministro de Educación y Salud Pública era el Dr. Alberto Moniagurria, abogado que residía en la ciudad de Goya. Renuncia el doctor Moniagurra al Ministerio y es reemplazado por quien ocupaba la Secretaría de la Gobernación, el Dr. Horacio Gutnisky, quien a su vez también renuncia a los pocos días y es cuando el señor Navajas me ofrece el cargo, en oportunidad de crearse el Ministerio de Bienestar Social, el que reemplaza parcialmente al Ministerio de Educación y Salud Pública.”

El decreto de designación fue el Nº 976 del 20 de abril de 1.970 y dicho Ministerio tenía tres Subsecretarias: la de Salud Pública en la que se designó al Dr. Roberto Morales Benta oriundo de Curuzú Cuatiá, la de Educación a la señora Elizabeth Sigel de Semper y el de Bienestar Social desempeñado por el profesor Eduardo Robles.

“En Salud Pública se utilizó el sistema de centralización normativa y descentralización ejecutiva, con la finalidad de un control zonal de las ejecuciones en el rubro de salud. Se designaron Jefes de Zonas a cuyo cargo se encontraba el control y la fiscalización de las distintas regiones de la provincia. Una de las Jefaturas tenía su sede en Goya, otras en Curuzú Cuatiá, en Santo Tomé, etc.”

“Desde el comienzo de su gestión el gobernador manifestó su intención de establecer médicos que residieran permanentemente en las zonas del interior de la provincia, para facilitar esa radicación, con lo que se tomó como premisa brindar a los profesionales alojamientos cómodos y modernos en los distintos pueblos y ciudades con remuneraciones que le permitieran una vida confortable.”

Con el mismo entusiasmo que seguramente calzaba en aquellos tiempos, el doctor Bruquetas narra de manera ininterrumpida lo que pareciera estar reviviendo con un dejo de nostalgia: “Es así que lo primero que se hizo fue la construcción de casas para el médico y su familia, adyacentes a los centros de atención.

“Se logró así tener médicos en lugares distantes; Colonia Carlos Pellegrini y hasta por vez primera en la historia de la salud de la provincia de Corrientes, en la isla de Apipé y otros lugares donde nunca existieron.”

“Con el fin de efectuar un control sanitario en la zona de pequeñas agrupaciones y dispersas en el interior de la provincia, se hicieron cursos para personas residentes en la región y que tuvieran cierta influencia ciudadana en los lugares citados.

Estos fueron los llamados Agentes Sanitarios que recorrían casa por casa efectuando vacunaciones, entrega de leche y derivación a los centros de Salud mejor dotados a aquellos enfermos cuyo estado lo reclamaban.”

“Cada Agente Sanitario tenía a su cargo el control de doscientas (200) casas y para que su accionar no sea resistido por la población, se buscaba entre los pretendientes a aquellos que gozaban de cierto ascendiente sobre la población por su actividad en el medio.”

“Siguiendo el sistema de palpar en el mismo terreno los problemas de salud, el Ministro con sus colaboradores efectuaba visitas semanales a distintas partes de la provincia. De cada lugar traíamos al Gobernador las inquietudes de la población visitada, no sólo lo que se refería al ministerio de Bienestar Social sino también de otras áreas que no se encontraban a nuestro cargo.”

“Otro logro obtenido por el gobierno de Navajas fue la creación de la carrera de Enfermería Universitaria para lo cual se hizo un convenio con la UNNE, donde la provincia se comprometía económicamente a su mantenimiento. Para el inicio y organización de dicha carrera se contrató a una enfermera universitaria que procedía de la provincia de Córdoba de apellido Aucher, quien fue la primera directora de la carrera.

En la capital se inauguró el Hospital Psiquiátrico para cuyo funcionamiento se designó al Dr. Primo Meana Colodrero y se trajeron asesores de la Capital Federal, los que sugirieron el sistema que debía utilizarse para el tratamiento adecuado de los pacientes.

También se construyó el Hospital de Niños en la calle La Heras que contaba inicialmente con 65 camas y que reemplazó al obsoleto hospital que hasta entonces había. En el hospital Vidal de la ciudad de Corrientes se construyeron cuatro quirófanos con una instalación moderna que contaba, por primera vez en Corrientes, con oxígeno central.

Se compró los elementos necesarios para la bomba de Cobalto que sirvió para la solución de problemas oncológicos.”

En este resumen que formula el doctor Reynaldo Bruquetas sobre la actividad sanitaria desplegada durante el gobierno de Navajas, concluye señalando: “se lograron algunos objetivos que se buscó desde el comienzo de su gestión y porque el gobernador marcaba un ritmo de trabajo realmente admirable.” Y hay guarismos realmente que son para llenar el orgullo de cualquier funcionario que mantenga intacto su “amor propio”.

Dice finalmente: “Se disminuyó el índice de mortalidad infantil, se controló en buena medida la parasitosis, sobre todo muy importante al norte del río Corriente y fue por la acción decidida y eficaz de los agentes sanitarios que pudieron solucionarse patologías muy graves por el examen preventivo que se hacía de los pacientes sospechosos de padecer enfermedades oncológicas o infecciosas sumamente graves como la lepra y la tuberculosis. Asimismo se solucionó el problema de la distribución de los insumos equitativamente en las diversas zonas. Esto anteriormente era centralizada en la ciudad capital.”

“Espero que esta información sirva para poder explicitar perfectamente lo desarrollado durante nuestro gobierno, el que además, lo realizamos como si fuera una gran familia, cuyos lazos de afecto se extienden entre sus integrantes, desde el gobernador con casi todos los que conformamos ese gran equipo muy bien dirigido por él”.

“Cuando acepté esta responsabilidad, en un momento difícil de la vida nacional, pretendí, solamente, servir a Corrientes. Traje ideas, propósitos y sobre todo buena voluntad. Comprendí que no siempre la verdad está del lado de los que mandan. Que hay reclamos legítimos por atender y mucha justicia por dar. Traté de hacer las cosas que creí necesarias y me sobrepuse a mis propias flaquezas y naturales limitaciones. A. Navajas Artaza.