En Corrientes una pareja se divorció en tiempo récord y sin conflictos

El Poder Judicial de Corrientes informó este lunes que un divorcio sin conflictos fue resuelto en tiempo récord por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4 de la ciudad de Corrientes.

Se trata de un caso que apenas en seis días hábiles, la jueza Carolina Macarrein homologó la separación legal de una pareja que se presentó de manera conjunta, sin cuestiones patrimoniales ni familiares pendientes.

La resolución, firmada el 6 de mayo de 2025, se dictó en el marco del artículo 437 del Código Civil y Comercial de la Nación, que permite a uno o ambos cónyuges solicitar el divorcio sin necesidad de acuerdo sobre los efectos del mismo cuando no hay temas a resolver. En este caso, la pareja contrajo matrimonio en marzo de 2018 y estaba separada de hecho desde febrero de 2024.

Previo a iniciar el trámite, ambos habían celebrado una convención matrimonial en noviembre del año pasado mediante escritura pública, cambiando el régimen de comunidad de bienes al de separación de patrimonios. También manifestaron que no existían deudas ni bienes en común, por lo que no fue necesario presentar una propuesta reguladora.

En su fallo, la magistrada valoró la agilidad del proceso y la autonomía de las partes al ejercer su voluntad sin conflicto. Señaló además que el Código vigente conserva la intervención judicial para los divorcios, con el objetivo de asegurar un trámite efectivo, claro y accesible incluso en casos de acuerdo total.

Como resultado, se decretó la disolución del vínculo con efectos retroactivos a la fecha de la separación de hecho, y se dispuso la correspondiente anotación marginal en el acta de matrimonio en el Registro Civil. Las costas del proceso fueron establecidas por su orden.

Este tipo de resoluciones marcan un avance hacia procedimientos judiciales más eficientes, cuando existen condiciones para hacerlo sin dilaciones ni confrontaciones innecesarias.