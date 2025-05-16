En Corrientes, Rosatti propuso volver a un federalismo cercano, pensado desde la comunidad

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, brindó una conferencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. (Unne), en el marco de un homenaje a Martha Altabe y Mario Midón, dos figuras del derecho constitucional en la región.

El evento se desarrolló por la mañana en Campus y por la tarde en el Edificio Histórico, junto a las disertaciones de juristas como Daniel Sabsay, Antonio María Hernández, Maximiliano Toricelli, Marcela I. Basterra y Pablo Manili. En ese contexto, la comunidad académica pudo disfrutar de disertaciones magistrales.

El rector de la Unne, Omar Larrozza, estuvo presente en un ameno intercambio con Rosatti en la sala del Consejo Directivo de la Unidad Académica, junto a otros académicos, juristas, como también desde el Senado de la Nación, con el Dr. Eduardo Vischi. La jornada Homenaje estuvo marcada por la presencia de referentes y titulares de los Superiores Tribunales de Justicia de Chaco y Corrientes, la Academia Nacional de Derecho Constitucional, el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción, entre otros organismos.

En su exposición, Rosatti reflexionó sobre la evolución de la noción de comunidad y su impacto en la estructura federal argentina. "El federalismo en la Argentina es inductivo, fue de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo", afirmó.

El presidente de la Corte Suprema enfatizó la importancia de preservar las diferencias culturales y regionales dentro del sistema federal. "El margen de apreciación local permite mantener una diferencia que proyectada en un país tan amplio como el argentino refuerza la pluralidad. Y cuando hablamos de democracia y federalismo, hablamos de pluralidad", destacó, ejemplificando con decisiones recientes de la Corte Suprema en casos de educación religiosa, regulación comercial local y celebraciones culturales.

Rosatti reflexionó sobre la evolución de la interacción social, destacando que hoy en día la noción de vecino ha cambiado. "Antes, la relación con el vecino definía el sentido de comunidad. Hoy podemos ser ciudadanos del mundo sentados frente a una computadora", señaló, subrayando los desafíos que implica la globalización digital para el concepto de participación democrática y territorialidad.

Homenajeados

La Dra. Martha Altabe también tomó la palabra para expresar su agradecimiento y compartir su visión sobre la enseñanza del derecho. "Sin alumnos no hay profesores", señaló, subrayando la relevancia de la educación pública en la formación profesional y en la expansión del conocimiento jurídico. Altabe destacó la impronta de la facultad en la región, resaltando que sus egresados han llevado el conocimiento constitucional a distintos rincones del país y del extranjero.

El Dr. Mario Midón, por su parte, aportó una perspectiva emotiva y reflexiva sobre su trayectoria. Con su característico sentido del humor, expresó su sorpresa por el reconocimiento recibido. "Siempre supuse que estas celebraciones estaban destinadas a personas superlativas", afirmó con humildad. Midón resaltó su convicción de que el derecho es una manifestación de la vida humana y compartió anécdotas que reflejan el impacto de la enseñanza en la formación de las y los futuros juristas.

"El derecho es vida y vida humana", enfatizó Midón, narrando experiencias en el aula que ilustran, cómo el aprendizaje jurídico está ligado a la realidad cotidiana. Además, expresó su profundo agradecimiento a su familia, destacando el apoyo incondicional de su esposa y el aprendizaje compartido con sus hijos abogados. "Gracias a ellos, mi conocimiento se ha enriquecido con una visión más actual de la vida humana", afirmó.

Por su parte, el decano Dr. Mario Villegas elogió la trayectoria de ambos homenajeados, resaltando el impacto de su enseñanza y compromiso con la formación jurídica. "Midón no sólo escribe sobre la Constitución, la vive, la respira, la desafía", afirmó sobre el jurista, mientras que sobre Altabe destacó su calidad humana y su pasión por la docencia.

El evento concluyó con un emotivo reconocimiento a ambos profesores, reafirmando el compromiso de la facultad con la excelencia académica y el fortalecimiento del derecho constitucional a través de la Universidad.