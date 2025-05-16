¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes bajo alerta amarilla: cuándo llegan las precipitaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia por fuertes tormentas en gran parte de la provincia.

 

Por El Litoral

Viernes, 16 de mayo de 2025 a las 22:27
Archivo Marcos Mendoza

El termómetro volvió a subir en la última semana, y estos días en Corrientes las temperaturas rondaron los 30ºC. Estas condiciones se dieron luego de tener intensas precipitaciones, y tras días sin noticias de las lluvias se espera que para el domingo se vuelvan a generar. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por fuertes tormentas en gran parte de Corrientes. 

En las últimas horas las precipitaciones en la capital del país fueron bastante intensas, sin embargo, en esta parte del país se espera la caída de agua recién para el domingo. Según los datos del organismo nacional, algunas podrían generarse con intensidad en cortos periodos de tiempo”. 

El domingo se prevé precipitaciones en toda la provincia con temperaturas que rondarán los 18ºC y 26ºC, las tormentas fuertes se pronostican hasta con un 70% de probabilidad. Recién para el martes, las máximas podrían llegar apenas a los 18ºC y las mínimas a los 15ºC, y desde entonces se mantendrán las bajas. 

La alerta amarilla señala que: “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas y principalmente abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”. 
 

Últimas noticias

