Las lluvias en Corrientes triplicaron el promedio histórico de mayo

Las intensas precipitaciones registradas durante este fin de semana y en lo que va del mes de mayo en la provincia de Corrientes, alcanzaron niveles inusuales que en varios puntos triplicaron o superaron ampliamente los promedios históricos para el período. En Corrientes capital los acumulados llegaron a 300 mm, en Bella Vista 275 mm, en Mercedes alcanzó los 254 mm y en Santo Tomé 236 mm.

Teniendo en cuenta los datos compartidos por profesionales del Inta, en la ciudad de Corrientes, específicamente por Ruta 12 km 1008, el promedio histórico de lluvias para mayo es de 105 milímetros. Sin embargo, hasta la fecha ya se registraron 306,4 milímetros, casi el triple. El día más lluvioso fue el 6 de mayo, cuando cayeron 124 milímetros.

El observatorio ubicado en el aeropuerto de Corrientes, en Ruta Provincial 5 km 2,5, también mostró un comportamiento extraordinario, mientras que el promedio histórico mensual es de 88 milímetros, en lo que va de mayo las precipitaciones alcanzaron los 225 milímetros.

Archivo Marcos Mendoza

El observatorio EEA Bella Vista reportó un acumulado de 275,5 milímetros, superando ampliamente su promedio histórico de 76,9 milímetros. En un solo día esta ciudad se registró 157 milímetros, siendo el lugar con mayor volumen de lluvia en toda la semana a nivel nacional.

En Mercedes, el acumulado mensual llegó a los 254 milímetros, cuando el promedio histórico es de apenas 105 milímetros, y en Santo Tomé, según los registros de la AER INTA, se acumularon 236 milímetros frente a un promedio de 157 milímetros en los últimos 29 años.

Las precipitaciones intensas superaron ampliamente los valores habituales y aún no termina el mes. Según los pronósticos se espera que en los próximos días se registren lluvias, por lo que los acumulados pueden aumentar.

(VT)

