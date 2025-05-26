¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Salud pública

Continúa la campaña de inmunización en la provincia

La cartera sanitaria insta a la población recibir las dosis antigripal y contra el Covid-19, que son gratuitas y están disponibles en los vacunatorios habilitados.

Por El Litoral

Lunes, 26 de mayo de 2025 a las 09:06

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia informó este lunes que continúa con la campaña de inmunización antigripal y de refuerzo contra el Covid -19. Además, se insta a la población a completar el calendario de vacunación.

Las dosis antigripales están disponibles en Capital en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), en las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) de la Municipalidad de Corrientes y en los vacunatorios de los hospitales Ángela I. de Llano y pediátrico Juan Pablo II. En tanto, en el interior las dosis están disponibles en los distintos vacunatorios.

Quiénes deben recibir la vacuna antigripal

  • Personal de la salud.
  • Embarazadas: en cualquier momento de la gestación.
  • Puérperas: hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo.
  • Niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas.
  • Niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades: respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas.
  • Pacientes oncohematológicos y trasplantados.
  • Personas con obesidad.
  • Diabéticos.
  • Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis.

En todos los casos se deberá presentar DNI y una orden médica que acredite dicha condición y las personas mayores de 65 años. Los menores de edad deberán acudir con la compañía de un adulto.

Quiénes deben recibir refuerzo de la vacuna contra el Covid-19

Quienes hayan recibido su última dosis con un intervalo de 6 meses o más, deben concurrir a las vacunatorios, independientemente del número de aplicaciones con las que cuenten.

Cronograma


 

