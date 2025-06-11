Ante el aumento de casos de gripe, instan al uso de barbijo en dependencias y hospitales

Por el aumento de casos de gripe, la Municipalidad de Santa Lucía lanzó este miércoles una alerta sanitaria que obligará a los vecinos a ingresar con barbijo a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y salas dependientes. La medida también se comenzó a aplicar en el hospital de Alvear.

La iniciativa busca proteger a la población más vulnerable ante el avance del virus. Aunque no se detallaron cifras exactas, la Dirección de Salud admitió que la situación epidemiológica en la ciudad exige un refuerzo de las medidas de bioseguridad. Además del uso obligatorio de barbijo, se recomienda mantener la higiene de manos y el distanciamiento en salas de espera.



“La Municipalidad de Santa Lucía a través de la Dirección de Salud informa que, aquellas personas que asistirán al Cic y salas dependientes, deberán ingresar con barbijo y tomar recaudos, debido al aumento de casos de gripe en la ciudad”, señalaron en el comunicado.



Un caso similar sucede en Alvear, donde a partir de esta semana en el Hospital Dr. Miguel Sussini es obligatorio utilizar barbijo, así lo informaron en las redes sociales desde la cartera sanitaria.

El comunicado señala que: “Por el incremento de estados gripales en la comunidad, el Hospital Dr. Miguel Sussini ha informado que, a partir de esta semana, será obligatorio el uso de barbijo en todas sus instalaciones. La medida busca proteger tanto a pacientes como al personal de salud y prevenir una mayor propagación de virus respiratorios”.

Desde la dirección del hospital se enfatizó la importancia de reforzar los cuidados personales y colectivos. "El uso del barbijo es una medida simple pero efectiva para evitar contagios, especialmente en espacios cerrados y de alta circulación como los centros de salud", señalaron.

La advertencia llega en un momento clave, cuando las bajas temperaturas y la circulación de virus respiratorios pueden colapsar el sistema sanitario si no se toman precauciones. El municipio instó a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales y a colaborar respetando las recomendaciones.



