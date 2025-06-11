Francesco, el gato montés que fue rehabilitado y liberado tras sobrevivir a un incendio

El Centro de Conservación Aguará dio a conocer este miércoles la rehabilitación y liberación de Francesco, un cachorro de gato montés (Leopardus geoffroyi) rescatado tras un incendio forestal en el paraje Loma Alta de Corrientes.

El felino, una cría huérfana, ingresó al Centro a principios de marzo, luego de haber sido encontrado junto a su hermano tras el siniestro. Sin embargo, solo Francesco pudo recibir atención especializada, ya que el otro ejemplar fue llevado ilegalmente por una persona y no pudo ser recuperado.

A su llegada, Francesco presentaba quemaduras en sus patas y pelaje, además de un cuadro de bajo peso y deshidratación. Gracias al trabajo del equipo técnico y voluntarios del Centro Aguará, el animal se recuperó rápidamente de sus heridas superficiales y recibió una dieta especializada que le permitió fortalecerse y desarrollarse adecuadamente.

Una vez superada la etapa crítica, comenzó un proceso clave: su rehabilitación conductual. En un recinto externo diseñado para tal fin, se trabajó en el estímulo de su comportamiento natural y silvestre, incluyendo el aprendizaje de técnicas de caza, fundamentales para su futura reinserción.

Luego de tres meses de cuidados intensivos y entrenamiento, Francesco culminó su proceso de rehabilitación y fue liberado en su hábitat natural, dando cierre a una historia que resalta la importancia de la conservación de la fauna silvestre.

“Agradecemos profundamente a todos los que hicieron posible su rescate y recuperación, especialmente al equipo técnico y voluntarios del Centro Aguará”, expresaron desde la institución.