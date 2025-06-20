¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
Un apostador de Saladas ganó más de $73 millones en la Quiniela Poceada Correntina

Fue en el último sorteo, donde el afortunado acertó a los cinco números.

Por El Litoral

Viernes, 20 de junio de 2025 a las 17:41

Lotería Correntina informó este viernes que un apostador de Saladas se llevó el premio de más de 73 millones de la Quiniela Poceada Correntina. 

En el último sorteo, un afortunado se alzó con  $73.645.747, tras acertar los cinco números sorteados: 06 - 64 - 65 - 83 - 99.

La apuesta ganadora fue realizada en la Agencia Oficial N° 41 de la mencionada localidad, consolidando una vez más a la Quiniela Poceada Correntina como una de las opciones preferidas por los apostadores en busca de grandes premios.

Desde Lotería Correntina felicitamos al ganador y recordamos que este juego sigue repartiendo premios millonarios en toda la provincia. 

Para más información sobre sorteos y premios, consultá nuestras redes sociales oficiales o acercate a la agencia oficial más cercana.

