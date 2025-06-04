El duro relato de una médica correntina que trabaja en el Hospital Garrahan: "Tenemos una sensación de angustia"

La médica correntina, Guillermina Soraiz, se refirió en las últimas horas a la situación del hospital Garrahan, donde los profesionales le están reclamando al Gobierno nacional una recomposición salarial, ante los bajos salarios que perciben.

Soraiz, quien es oriunda de Goya y actualmente se desempeña como jefa del Consultorio de Condiciones Crónicas Complejas del Garrahan, sostuvo: "Estamos viviendo días muy difíciles, estamos cada vez más preocupados. La situación del Hospital está muy complicada, tenemos una sensación de angustia".

"Nosotros deseamos que esto se pueda solucionar de una vez por todas, con una recomposición salarial acorde a nuestras tareas cotidianas", afirmó en declaraciones al Destape radio.

En ese sentido, la doctora sostuvo que en el Garrahan se está cobrando "menos de 7 mil pesos la hora guardia" y lo comparó con otros centros de salud, donde los profesionales perciben "entre 13 y 18 mil pesos", dijo.

En cuanto al encuentro que el gremio ATE mantuvo en las últimas horas con emisarios del Gobierno, la médica señaló que "hoy hubo una reunión en la cual no hubo una propuesta concreta, solo vinieron a escuchar cuál era el conflicto como si no estuvieran enterados".

"La respuesta (del gobierno) es no hagan más nada y no hay una real respuesta a nuestro reclamo salarial", sostuvo.

Por otra parte, hizo mención a la amenaza que recibieron los médicos residentes por parte del Gobierno nacional, razón por la cual levantaron el paro. "Estaban con una medida de fuerza y recibieron un mail en el cual los invitaba a suspender la medida. Ellos en asamblea, decidieron volver a sus puestos de trabajo porque ponían en riesgo su continuidad de formación", dijo.

"Los intimaron, no sé qué palabra utilizar, a volver a sus puestos de trabajo, con una supuesta posibilidad de enviarles notas de echarlos, de suspensión", precisó.

EL MAIL QUE RECIBIERON LOS RESIDENTES

A los residentes profesionales médicos del Hospital Garrahan. Tal como se les informó, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan ha decidido destinar recursos propios de esta institución para mejorar los ingresos que perciben durante su trayecto formativo en el establecimiento.

Esta medida es el resultado de la gestión desarrollada en los últimos meses, orientada a optimizar los recursos del hospital y, en consecuencia, mejorar las condiciones de los profesionales.

Desde el primer momento, este Consejo ha demostrado su voluntad de diálogo, razón por la cual no se aplicaron sanciones ante la interrupción del normal desarrollo de las tareas de los profesionales.

No obstante, consideramos que, tras la propuesta comunicada y oficializada antes de ayer, corresponde cesar las medidas de fuerza para evitar la aplicación de sanciones en el futuro.

El hospital debe retomar su normal funcionamiento, ya que lo que realmente importa es la salud y la atención de nuestros niños.

