Fin de semana fresco en Corrientes con mínimas de hasta 8ºC

Las máximas quedaron por debajo de los 20°C y se espera que continúe durante los próximos días. 

Por El Litoral

Viernes, 06 de junio de 2025 a las 22:25

Luego de un leve ascenso de temperaturas en Corrientes, en la jornada de ayer, el termómetro volvió a descender y se quedaron las máximas por debajo de los 20°C. El pronóstico indica que para esta jornada llegará a los 11°C y mañana bajará a los 8°C, por lo que se espera un fin de semana fresco. 

Con el ingreso de vientos por el sector sureste, las temperaturas templadas quedaron atrás y los correntinos deben sacar nuevamente sus abrigos para salir a la calle. Este viernes se produjo un brusco cambio y se espera que continúe bajo estas condiciones. 

Para este sábado se espera una mínima de 11°C, con niebla durante la mañana y cielos parcialmente nublados por la tarde cuando la máxima podría alcanzar los 18°C. Mientras que para este domingo rondará entre los 8°C y los 20°C, con cielos algo nublados durante el día. 

Para el lunes se prevé 8°C de mínima y 19°C de máxima, con la continuidad del desarrollo de los vientos por el sur y cielos despejados. No se pronostica lluvias durante toda la semana. 

