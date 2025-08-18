¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Excombatientes correntinos que viajaron a Malvinas fueron recibidos en Casa de Gobierno

De esta manera se contabilizan más de 100 veteranos que han regresado a las islas, en el marco de un programa provincial.

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 12:04
Fotografía: Cacho Monzón

El contingente de excombatientes correntinos fue recibido este lunes en Salón Amarillo de Casa de Gobierno tras su viaje a las islas Malvinas.

Cabe recordar que un grupo de 12 excombatientes correntinos, acompañados por dos periodistas, viajó el viernes 8, en el marco de un programa del Gobierno provincial, dedicado a acompañar a quienes lucharon en el conflicto bélico de 1982.

Previo al viaje, el coordinador Ángel Flores aseguró que  “ya son más de 100 los excombatientes correntinos que pudieron regresar a las islas”.

Sobre esta incursión a las islas, el director provincial de Malvinas Argentinas, José Galván, enfatizó que Corrientes es la única provincia del país que sostiene este tipo de iniciativas de manera constante. 

