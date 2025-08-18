Excombatientes correntinos que viajaron a Malvinas fueron recibidos en Casa de Gobierno

El contingente de excombatientes correntinos fue recibido este lunes en Salón Amarillo de Casa de Gobierno tras su viaje a las islas Malvinas.

Cabe recordar que un grupo de 12 excombatientes correntinos, acompañados por dos periodistas, viajó el viernes 8, en el marco de un programa del Gobierno provincial, dedicado a acompañar a quienes lucharon en el conflicto bélico de 1982.

Previo al viaje, el coordinador Ángel Flores aseguró que “ya son más de 100 los excombatientes correntinos que pudieron regresar a las islas”.

Sobre esta incursión a las islas, el director provincial de Malvinas Argentinas, José Galván, enfatizó que Corrientes es la única provincia del país que sostiene este tipo de iniciativas de manera constante.