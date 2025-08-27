Licitación Pública N° 08/25

OBRA: “Construcción de Dependencias Judiciales” sito en calle Caá Guazú N°432 de la localidad de Santo Tomé – Corrientes.

FECHA APERTURA DE SOBRES: El día 18 de septiembre de 2025 a las 10:00hs.

LUGAR DE APERTURA: Servicio Compras – Servicio Administrativo Financiero – Carlos Pellegrini Nº 894 – Corrientes, Capital – y se efectuará con la modalidad videoconferencia y/o streaming autorizada por Resolución del STJ N°453. En caso de querer presenciar la misma, deberá consultar la página institucional del Poder Judicial, donde oportunamente se publicará el link de acceso.

PLIEGOS: Podrán ser consultados y descargados a través del siguiente link: https://www.juscorrientes.gov.ar/servicio-administrativo-financiero/servicio-compras/licitaciones-2025/ Sin costo.

Consultas Administrativas, Consultas Técnicas y/o Pedidos de Aclaratorias: deberán realizarse conforme lo establecido en los Art. 15° y Art. 16° del Pliego de Condiciones Particulares.

PRESUPUESTO OFICIAL: $2.149.071.687,23 IVA INCLUIDO (Pesos dos mil ciento cuarenta y nueve millones setenta y un mil seiscientos ochenta y siete con veintitrés centavos).

MES BÁSICO: mayo 2025

VISITA DE OBRA OBLIGATORIA: El día 02 de septiembre de 2025 a las 11:30hs. Lugar de Encuentro: Edificio ubicado en Caá Guazú N°432 – Santo Tomé - Corrientes. Personas a Cargo: Ing. Ricardo Rojas, Ing. José M. Ceruso y Arq. Ana Saade. Teléfonos Fijos: 0379-4104294/4104037

VALOR DEL PLIEGO: Sin costo.