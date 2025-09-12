Cuadros Tarifarios conforme a la Resolución 640/2025

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Temas del día:
Secciones
Servicios
Por El Litoral
Tasas y Cargos 01-09-2025 by MiguelSebastianCampos
Un juzgado de Corrientes ordenó a un banco a pagar multa millonaria por incumplir embargo
Tajy a Europa: “Llevamos nuestra música, pero queremos difundir el chamamé al mundo"
Corrientes: hallaron muerto a un policía, se investigan las causas
Corrientes: detienen a dos jóvenes tras chocar en moto contra un móvil policial
Gustavo Valdés: "Es positivo que haya un Ministro del Interior, pero falta el diálogo"
Racing volvió al triunfo en el clásico contra San Lorenzo
Una perra sufrió fractura de cadera tras ser atropellada, la cirugía cuesta $250.000
Espínola Serial logró la medalla de plata en los Jadar 2025
Comunicaciones comenzó con el armado de su renovado plantel
Tarjeteros se reunieron con la Municipalidad y contemplan aumento para noviembre
En diferentes procedimientos se detuvo a dos personas con antecedentes
Médicos y docentes marcharon contra los vetos del Gobierno
Isla Apipé: llevaban carne de faena clandestina
Rompieron los cristales de un automóvil para robar ropa
Pidieron buscar con un georradar más restos óseos donde fue hallado enterrado un chico
Recuperaron en Itatí una moto denunciada por robo hace 9 años