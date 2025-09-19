Educación de Corrientes lanza un plan piloto para tomar asistencia online

El Ministerio de Educación de Corrientes presentará el próximo lunes, a las 10, un plan piloto para la toma de asistencia online. La actividad tendrá lugar en la Escuela Normal “Dr. Juan Pujol”, ubicada en Bolívar 1148, institución que fue elegida para iniciar esta nueva experiencia.

El proyecto, impulsado por la Dirección de Sistemas y la Dirección de Gestión Escolar, busca la modernización de los procesos administrativos y pedagógicos a través de la plataforma Gestión Educativa, una herramienta ya utilizada por el sistema educativo provincial.

La Escuela Normal, seleccionada para una prueba integral

La Escuela Normal “Dr. Juan Pujol” fue seleccionada para esta primera experiencia por contar con todos los niveles educativos. Esto permitirá realizar una prueba integral y representativa, abarcando desde el nivel inicial hasta el secundario, y poder identificar problemas de deserción escolar, ya que se concentran principalmente en el nivel secundario.

El programa busca optimizar el registro de la asistencia y brindar a las autoridades escolares una herramienta para un seguimiento más eficiente. La implementación exitosa del plan piloto en la Escuela Normal sentará las bases para una futura expansión a otras instituciones de la provincia.