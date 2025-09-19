Tormentas en Corrientes: qué departamentos están en alerta amarilla

El Comando Operativo de Emergencias (COE) de Corrientes emitió una alerta amarilla por tormentas, con inicio previsto para la madrugada de este sábado. El fenómeno afectará a varios departamentos de la provincia, con riesgo de fuertes lluvias, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Se espera que las tormentas sean de variada intensidad y localmente fuertes. Los departamentos que se verán afectados son: Santo Tomé, Alvear, San Martín, Paso de los Libres, Monte Caseros, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Sauce, Concepción, San Roque, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.

Recomendaciones y prevención

La precipitación acumulada estimada se ubica entre los 20 y 60 mm, con la posibilidad de superarse en puntos específicos.

El COE insta a la población de las zonas afectadas a tomar las precauciones pertinentes y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.