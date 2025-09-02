El Parque Nacional Iberá recibe a "Pelusa", una hembra de ocelote

El Parque Nacional Iberá, ubicado en el corazón de Corrientes, recibió a Pelusa, una hembra de ocelote que es reintroducida en su hábitat.

El ocelote es el tercer felino más grande de Sudamérica. Su reintroducción en el Parque Iberá tiene el fin de llevar equilibrio al ecosistema.

Pelusa es hija de una pareja que provenía del cautiverio en el Establecimiento Pacuca, en la provincia de Buenos Aires. Pero ella fue criada en recintos donde fue alimentada con sus presas naturales para que desarrolle las habilidades para vivir en libertad.

La ocelote lleva consigo un collar de rastreo que permitirá a los integrantes de la Fundación Rewilding Argentina hacer un seguimiento de su adaptación al ambiente del Iberá.

La presencia de Pelusa contribuye a recuperar su rol como regulador de poblaciones de presas medianas y a restaurar la funcionalidad ecológica del ecosistema.