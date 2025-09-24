Corrientes marchó para pedir justicia por el triple femicidio en Florencio Varela

Este miércoles por la tarde, la Plaza Vera de Corrientes fue escenario de una movilización en repudio al triple femicidio ocurrido en Florencio Varela: , Buenos Aires. Diversos colectivos de mujeres se sumaron al reclamo nacional bajo la consigna: “Basta de femicidios, estamos en emergencia”.

La convocatoria, impulsada por el movimiento feminista local, buscó visibilizar el caso de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela tras permanecer desaparecidas desde el viernes pasado.

Según confirmaron las autoridades judiciales y policiales, las víctimas habían sido vistas por última vez cuando subían a una camioneta blanca en la zona oeste del conurbano bonaerense. Ese mismo vehículo apareció calcinado horas más tarde. El hallazgo de los cuerpos se produjo durante un operativo policial y los familiares los reconocieron en sede judicial.

En el marco de la investigación, ya fueron detenidas cuatro personas acusadas de tener relación con el brutal crimen. La causa avanza bajo la órbita de la Justicia Penal de la provincia de Buenos Aires.

Desde Corrientes, las manifestantes exigieron el esclarecimiento inmediato del hecho, el juicio y castigo a los responsables, y denunciaron la falta de políticas públicas efectivas contra la violencia de género:

“Hoy nuevamente salimos a las calles en un grito colectivo de basta de femicidios. Estamos en emergencia”, remarcaron durante la movilización.

La concentración concluyó con un pedido de unidad y justicia, en un contexto de creciente preocupación por la violencia contra las mujeres en todo el país.