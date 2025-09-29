¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

abuso sexual Ministerio de Salud Pública SUBE
Salud

Corrientes completa 267 plazas de Residencias Médicas y en áreas críticas como psicología y bioquímica

El Ministerio de Salud de Corrientes confirmó que sumó 48 nuevas plazas. La directora Nora Ropelato destacó el ingreso en áreas críticas. 

Por El Litoral

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 17:47

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes concretó este lunes el segundo llamado de Adjudicación del Concurso de Residencias en Salud 2025 de medicina, posbásicas, enfermería y otras carreras. La jornada se realizó de manera virtual.

“Realizamos el segundo llamado de adjudicación donde Corrientes puso a disposición plazas de especialidades médicas, de enfermería y psicología, entre otros. Tuvimos un ingreso de 48 en Corrientes, son especialidades críticas las que ingresaron”, detalló Nora Ropelato, directora de Formación de Profesionales de la Salud.

Especialidades críticas completadas

Entre las especialidades que lograron completar sus cupos en este último llamado se encuentran bioquímicos, kinesiólogos, psicología y epidemiología, además de médicos y enfermeros.

Con este llamado, la provincia de Corrientes consolida sus plazas de formación. Según los datos del Ministerio de Salud, en total se adjudicaron 267 vacantes para el ciclo 2025, sumando:

  • 196 en el primer llamado (9 de mayo).

  • 23 en el examen único (11 de agosto).

  • 48 en este segundo llamado.

Actualmente, Corrientes cuenta con más de 600 residentes activos en su sistema de Salud Pública. La provincia vecina de Chaco, que participa del concurso, adjudicó 27 profesionales en esta instancia.

