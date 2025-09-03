El “gringo del chamamé”, un niño correntino que conmovió a todos y ganó más de $14 millones en el programa de Guido Kaczka

"Lauti", un niño correntino de apenas 10 años y conocido como “El gringo del chamamé”, conmovió a todo el país con su historia en el programa de televisión “Buenas noches Familia” y se alzó con un premio de más de 14 millones de pesos.

Al presentarlo, el conductor Guido Kaczka resaltó la madurez del pequeño. “Si usted lee la historia, quiere hacer de todo por su familia”, expresó.

“Quiero ayudar a mi mamá a pagar una casita”

Cuando estaba a punto de terminar su presentación, el conductor le preguntó qué haría con el dinero. “Primero yo quiero ayudar a mi mamá a pagar una casita, porque donde estamos alquilando no podemos estar más”, respondió Lauti con total naturalidad.

El niño también reveló su deseo de invertir en su carrera musical. “Como todo músico, tengo que pagar profesores, arreglar mi instrumento, la ropa”, agregó.

Sorprendido por la respuesta, Kaczka se dirigió a la mamá de Lauti y le dijo: “Se hace cargo de todo, este, eh”. A lo que la mujer respondió, emocionada: “Él es el hombrecito de la casa”.

El conductor del programa, emocionado, cerró la presentación anunciando el monto total del premio: “Señoras y señores, el premio de la gente es $14.677.257. Se agarraba la cara, mami, se agarraba la cara. Esto es la gente, esto es la Argentina”.