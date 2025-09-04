De cirujana a ministra: el camino de una egresada de la Unne que asumió un cargo clave en Santa Cruz

La doctora María Lorena Ross, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), visitó por unas horas la casa de estudios que la formó para contar el sorprendente giro que dio su carrera: de cirujana en un hospital del interior de la Patagonia a Ministra de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz.

La funcionaria, que reside en la provincia austral desde 2012, reafirmó que su nombramiento fue un giro inesperado, pero que asumió el desafío confiando en las herramientas que le brindó su formación.

En una charla informal con el decano Mario Germán Pagno, Ross se mostró orgullosa del camino recorrido, pero no sin antes admitir que, si bien el cargo actual la honra, también lo considera uno de los más desafiantes de la administración provincial.

De la trinchera del quirófano a la gestión pública

Ross, nacida en Capital Federal pero criada en Presidencia Roque Sáenz Peña, se graduó de la Unne en 2008. Tras especializarse en cirugía general, aceptó una propuesta para mudarse a Puerto Deseado en mayo de 2012. Allí construyó una sólida carrera, pasando de ser cirujana a jefa de servicio y, finalmente, directora médica.

"Cuando uno está en la trinchera, en el hospital, en el día a día, se toma nota de las necesidades y se aprende a gestionar los recursos", explicó la funcionaria, quien asumió su rol de ministra sin una formación específica en gestión pública. Para ella, la experiencia directa en el hospital fue la mejor escuela para su nuevo rol, aunque reconoció que el estado de la salud pública en Santa Cruz es crítico y hay "mucho por trabajar".

El "sello" de la Unne en el sur argentino

La ministra Ross destacó el valor de la formación integral que recibió en la Unne. Para ella, los egresados de la universidad correntina se distinguen por su capacidad de ser "todólogos" y su habilidad resolutiva, característica que, según su experiencia, es fundamental para ejercer la medicina en los hospitales del interior, donde los profesionales deben enfrentar situaciones diversas con recursos limitados.

"Se nota en el decir 'yo puedo con esto, yo te lo soluciono'", comentó, contrastando esta actitud con otros profesionales que priorizan la derivación inmediata a subespecialidades.

Finalmente, la funcionaria instó a los futuros graduados a continuar su formación con una especialización. Aunque reconoció el avance de la inteligencia artificial, sostuvo que ninguna innovación podrá reemplazar la evaluación clínica directa, ya que "el paciente lo tiene que ver el médico".