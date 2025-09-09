Instituto Oncológico de Corrientes suma capacitaciones para optimizar la gestión

El Ministerio de Salud de Corrientes, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), inició un trabajo conjunto con el Instituto Oncológico Papa Francisco para optimizar la gestión hospitalaria.

Durante la reunión entre autoridades de la UEP y del Instituto se acordó avanzar en la codificación y valorización de prestaciones médicas, lo que permitirá mejorar los procesos de facturación y garantizar un recupero de gastos más eficiente.

Además, se desarrolla una capacitación al personal del área de Admisión, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer la atención a pacientes desde su ingreso al centro de salud.

Estas acciones forman parte del plan de capacitaciones continuas que la UEP viene realizando en hospitales y Centros de Atención Primaria de la provincia, con el fin de ordenar la administración de recursos y potenciar la calidad del sistema sanitario.