Donald Trump Club de Regatas Corrientes Corrientes
Afortunado

Un correntino ganó más de $322 millones en la Quiniela Poceada: el primero de 2026

El ganador es oriundo de Empedrado y realizó la jugada ganadora en la Agencia Oficial N° 90 de la misma localidad.

Por El Litoral

Domingo, 18 de enero de 2026 a las 11:19

Lotería Correntina informó que en el sorteo del sábado un apostador del interior de Corrientes se convirtió en millonario a través de la Quiniela Poceada Correntina.

Se trata de un jugador oriundo de Empedrado que se llevó un premio de $322.212.958, tras acertar los cinco números sorteados: 03 - 25 - 26 - 30 - 57.

La jugada ganadora se realizó en la Agencia Oficial N° 90 de Empedrado, consolidando a la Quiniela Poceada Correntina como una de las opciones preferidas por los apostadores en busca de grandes premios.

Desde Lotería Correntina felicitan al ganador y recuerdan que este juego sigue repartiendo premios millonarios en toda la provincia.

Para más información sobre sorteos y premios, se puede consultar a las redes sociales oficiales o acercarse a la agencia oficial más cercana.
 

