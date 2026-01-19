Máximas de hasta 36 grados: cómo estará el tiempo en Corrientes durante el próximos días

Tras el alivio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio de tendencia para la capital correntina y gran parte de la provincia. A partir de este martes, se iniciará un proceso de calentamiento paulatino que transformará las mañanas frescas en jornadas de calor intenso, típicas del verano litoraleño en este 2026.

Para este martes, las condiciones se mantendrán estables con un cielo algo nublado. La mañana iniciará con una mínima de 17 °C, permitiendo un comienzo de jornada agradable, mientras que por la tarde el termómetro ascenderá hasta los 27 °C. Sin embargo, la tregua del calor será breve.

Escalada de calor: miércoles sofocante

El organismo nacional advirtió que el salto térmico más brusco se producirá a partir del miércoles. Para ese día se prevé una jornada sofocante, con una temperatura máxima que trepará hasta los 34 °C, marcando el regreso de la alta sensación térmica a la región.

Esta tendencia se profundizará con el correr de los días. El punto máximo de esta ola de calor está previsto para el sábado, jornada en la que se estima que la temperatura rondará los 36 °C.

Estas condiciones representan un desafío para la salud, por lo que las autoridades recomiendan mantener una hidratación adecuada y evitar la exposición solar en las horas pico.

Sin lluvias a la vista

La buena noticia para los organizadores de eventos al aire libre y para la Fiesta Nacional del Chamamé es la estabilidad del tiempo. Según el pronóstico extendido, no se esperan precipitaciones en la ciudad de Corrientes al menos hasta el domingo inclusive.

Este escenario de cielo despejado o ligeramente nublado garantizará que las actividades programadas en las playas capitalinas y en el Anfiteatro Cocomarola puedan desarrollarse sin los contratiempos climáticos que marcaron el inicio de la temporada.