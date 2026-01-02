Un merendero correntino pide juguetes y alimentos para celebrar el Día de Reyes

Por el inicio del año 2026, el Merendero Pancita Llena ubicado en el barrio Virgen de los Dolores lanzó una campaña solidaria destinada a llevar alegría a los niños y niñas en el marco de los festejos por el Día de Reyes, que se celebrará el próximo 6 de enero.

Desde la organización solicitan la colaboración de la comunidad con la donación de golosinas, facturas, galletitas y juguetes en buen estado, elementos que serán entregados a los pequeños que asisten al merendero.

“Con cualquiera de esas cositas ya ayudan a sacar una sonrisa”, señaló a El Litoral, Emilce organizadora de la campaña solidaria.

¿Cómo colaborar?

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa solidaria pueden comunicarse al 3794-007447, donde se brindará información sobre cómo y cuándo acercar las donaciones.

La propuesta busca no solo cubrir una necesidad material, sino también generar un momento de alegría y contención para los niños en una fecha tan especial, reafirmando el valor de la solidaridad y el compromiso comunitario.