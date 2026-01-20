¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

En la vía pública

Ante la gran cantidad de animales sueltos, un municipio correntino advierte severas sanciones

El Municipio alertó que se reforzarán los operativos y que los propietarios que incumplan la ordenanza vigente enfrentarán multas y el secuestro preventivo de los animales.

Martes, 20 de enero de 2026 a las 19:58
La Municipalidad de Santo Tomé advirtió que aplicará sanciones y reforzará los operativos de secuestro de animales sueltos en la vía pública, en el marco de la Ordenanza Nº 853/2024, vigente desde octubre del 2024. La medida apunta a prevenir accidentes y evitar situaciones de riesgo en zonas urbanas.

Cuáles son las medidas y prohibiciones 

Recordaron que está prohibida la permanencia de animales en espacios públicos, incluyendo equinos, vacunos y otras especies. También se encuentra expresamente vedado atarlos a árboles, columnas o postes ubicados en la vía pública, prácticas que constituyen infracciones y pueden derivar en sanciones económicas.

Por lo que advirtieron que los animales detectados en estas condiciones serán secuestrados de manera preventiva y trasladados a dependencias municipales. Posteriormente, quedarán a disposición del Juzgado de Faltas, donde se labrará el acta correspondiente y se aplicarán las multas previstas por la normativa.

Cabe resaltar que para retirar a los animales secuestrados, los propietarios deberán presentar la documentación exigida, como libreta sanitaria, constancias de vacunación, documentación veterinaria y, de corresponder, denuncia de pérdida o robo. Desde el Municipio insistieron en la necesidad de cumplir con la ordenanza para evitar sanciones y contribuir a una convivencia urbana más segura.

