Según el pronóstico

Corrientes sin lluvias pero con temperaturas en aumento

El termómetro comienza a subir y se descartan precipitaciones en la provincia. 

Por El Litoral

Martes, 20 de enero de 2026 a las 20:40
Archivo Marcos Mendoza

En los últimos días se comenzó a sentir un leve descenso de temperatura con máximas que rondaron los 28°C. Sin embargo, para los próximos días se espera que comiencen a subir de manera escalonada. No se prevén precipitaciones en lo que resta de la semana. 

Temperaturas altas y sin precipitaciones

Archivo Marcos Mendoza

El termómetro empieza a subir a partir de este miércoles con 32°C y mínimas de 19°C, con cielos algo nublados y vientos por el noreste. Para este jueves, la temperatura podría oscilar entre los 33°C y los 20°C, sin pronóstico de lluvias, lo cual representa un alivio para las zonas afectadas por inundaciones en la provincia. 

Para el viernes la máxima ascenderá a los 36°C y a los 23°C la más baja durante la madrugada y mañana, un día después (sábado) se mantendrá la máxima y la mínima rondará los 24°C

Archivo Marcos Mendoza

Se espera que las jornadas más calurosas se registren entre el domingo y el lunes, ya que, tendrán máximas de 36°C pero mínimas de 27°C que representan un alto nivel de calor. 

