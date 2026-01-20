Corrientes sin lluvias pero con temperaturas en aumento

En los últimos días se comenzó a sentir un leve descenso de temperatura con máximas que rondaron los 28°C. Sin embargo, para los próximos días se espera que comiencen a subir de manera escalonada. No se prevén precipitaciones en lo que resta de la semana.

Temperaturas altas y sin precipitaciones

Archivo Marcos Mendoza

El termómetro empieza a subir a partir de este miércoles con 32°C y mínimas de 19°C, con cielos algo nublados y vientos por el noreste. Para este jueves, la temperatura podría oscilar entre los 33°C y los 20°C, sin pronóstico de lluvias, lo cual representa un alivio para las zonas afectadas por inundaciones en la provincia.

Para el viernes la máxima ascenderá a los 36°C y a los 23°C la más baja durante la madrugada y mañana, un día después (sábado) se mantendrá la máxima y la mínima rondará los 24°C.

Archivo Marcos Mendoza

Se espera que las jornadas más calurosas se registren entre el domingo y el lunes, ya que, tendrán máximas de 36°C pero mínimas de 27°C que representan un alto nivel de calor.