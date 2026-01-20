¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Informe nacional

Cuánto debió gastar una familia en Corrientes para llenar el changuito en diciembre

Una consultora realizó un relevamiento en todo el país sobre el costo de la canasta de alimentos y bebidas de una familia compuesta por dos adultos y dos menores. En Corrientes, el costo creció un total de 3,3% con respecto a diciembre de 2024.

Por El Litoral

Martes, 20 de enero de 2026 a las 08:20

Durante diciembre, las familias argentinas necesitaron casi $900.000 para llenar el changuito del supermercado, aunque los montos variaron ampliamente según la provincia.

Según el último relevamiento de la consultora Analytica, el costo de la canasta de alimentos y bebidas de una familia compuesta por dos adultos y dos menores aumentó en promedio entre 2,6% y 3,9% en los distintos puntos del país.

Cuánto cuesta llenar un changuito en Corrientes

Las mayores subas se registraron en San Juan (3,9%), Salta (3,7%), resto de la Provincia de Buenos Aires (3,5%), Corrientes (3,3%), San Luis y Catamarca (3,1%), y Jujuy y La Rioja (3%); mientras que las menores variaciones se dieron en Formosa (1,3%).

Con respecto al dato anterior, se calculó que en Corrientes una familia debió invertir un total de $813.676 para llenar un changuito del supermercado, quedando apenas por debajo de la mitad del ranking generado por el informe.

El informe, titulado “Changuito Federal”, busca reflejar una compra mensual de clase media en los principales supermercados online del país, manteniendo la misma marca y tamaño de empaque en todos los casos, para garantizar la comparación entre regiones.

La Patagonia, la región más cara del país

Como en meses anteriores, el sur del país volvió a liderar el ranking de los changuitos más caros. Santa Cruz encabezó la lista con un costo total de $890.350, seguida por Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602).

En el otro extremo, los lugares más económicos fueron Formosa ($783.302), Conurbano bonaerense ($795.370) y Caba ($796.000).

Pese a la diferencia de precios, el informe advierte que el poder adquisitivo no es necesariamente mayor en las regiones con changuitos más baratos.

En el NEA, por ejemplo, el costo de la canasta representa el 29,1% del ingreso de dos salarios promedio, mientras que en la Patagonia —donde los precios son más altos— el esfuerzo relativo es menor, ya que el changuito equivale al 15,6% del mismo ingreso.

Los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. “Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén”, señaló el estudio.

Los productos que más subieron

Dentro de la canasta, el rubro Carnes fue el producto que registró las subas más marcadas, con incrementos que oscilaron entre 10% y 15% en casi todas las provincias.

“En el caso de la carne picada, las subas resultaron más moderadas, ubicándose entre el 4% y el 8%, salvo en las provincias de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde los incrementos alcanzaron alrededor del 16%”, detallaron.

Las galletitas de agua, que en noviembre habían mostrado bajas en varias provincias, registraron un aumento generalizado en diciembre. Las subas se situaron entre el 3% y el 6%, con la excepción de Santa Cruz, donde el alza fue mayor (8%).

El precio de la docena de huevos continuó manteniéndose invariante en la mayoría de las provincias a excepción de CABA (-3,1%), Conurbano (-1,8%), Entre Ríos (-1,6%), el interior de PBA (-0,8%) y Chubut (+3,1%).

El informe también señala que la estructura tributaria provincial influye en la dispersión de precios.

