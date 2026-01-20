Corrientes sostiene la Educación Técnica: aseguran el presupuesto pese al ajuste de Nación

Pese al recorte nacional al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, aseguró que el financiamiento para los establecimientos de la provincia está garantizado. La funcionaria llevó tranquilidad a docentes y alumnos tras la eliminación por ley de esta partida en el Presupuesto 2026. Para la provincia, este sector de la educación es prioridad

El fondo, creado en 2005, ejecutó en el último año $37 mil millones destinados a insumos, mantenimiento de equipos y funcionamiento de escuelas técnicas, institutos superiores y centros de formación profesional. A nivel país, el recorte impacta en 3.868 instituciones y más de 1,4 millones de alumnos, según el Ministerio de Capital Humano.

Proyectos y vínculo con Nación

“En Corrientes el presupuesto para la educación técnica está garantizado”, afirmó Miño. Reconoció que la quita de fondos afectará la operatividad, pero destacó proyectos para mitigar el impacto, como el relanzamiento de aulas técnicas móviles.

"Hay proyectos muy lindos, hay cosas que queremos retomar, que me parece que es fundamental" añadió la Ministra en diálogo con radio La Red Corrientes.

Además, confirmó contactos con Nación a través de la Mesa Federal de Educación y confirmó que mantuvo una reunión virtual con el Secretario General del Consejo Federal de Educación, José Thomas, la semana pasada.

"Tuvimos un intercambio interesante, algunas cuestiones que yo le fui planteando y en el mes de febrero seguramente vamos a tener otra reunión" aseguró.

Con este esquema, Corrientes apuesta a sostener la formación profesional y técnica con recursos propios mientras se define el nuevo marco de relaciones con la Nación.

Perfil