Verano 2026: guía de actividades gratuitas en las playas de Corrientes

En una temporada marcada por la afluencia masiva de visitantes, la ciudad de Corrientes busca consolidarse como el principal destino de verano en la región, con una amplia agenda deportiva y cultural que se desarrolla en las playas Arazaty y Molina Punta, diseñada tanto para el vecino como para el turista.

Bajo la premisa de "moverse" frente al río, el municipio ofrece clases de Zumba Gold los sábados y domingos a las 19 en Arazaty II. Para quienes prefieren disciplinas de bienestar o entrenamiento de fuerza, se dictan clases de Yoga y Chi Kung (martes y jueves a las 8) y Calistenia (sábados a las 18). En Molina Punta, el foco está puesto en el entrenamiento funcional para todas las edades.

Música al atardecer y playa nocturna

Una de las grandes novedades de este 2026 es el Paraná Sunset, una propuesta itinerante de música electrónica con DJs locales que musicalizan las tardes de los domingos. "Buscamos darle color a las playas con un formato moderno que ya tuvo una gran recepción en la zona de las letras corpóreas", explicó el secretario de Turismo y Deportes, José Sand.

Asimismo, ante las altas temperaturas, se mantiene vigente el sistema de playa nocturna. Durante los viernes, sábados y domingos, los bañistas pueden permanecer en el agua en Playa Arazaty hasta las 22:00, con la cobertura garantizada del cuerpo de guardavidas.

Seguridad y ordenamiento comercial

Además, se intensificaron las tareas de prevención. Uno de los puntos clave es la obligatoriedad de que los vendedores ambulantes cuenten con identificación oficial, medida que busca dar seguridad bromatológica y comercial a los consumidores.

El operativo de verano se completa con la presencia de la Policía Turística y la Guardia Urbana en los accesos. "Queremos playas más seguras, amigables y familiares", subrayó el funcionario municipal, anticipando que en los próximos días se sumarán torneos de fútbol y vóley beach.