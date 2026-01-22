¿Se viene la primera ola de calor a Corrientes?: rige alerta amarilla por temperaturas extremas

La temperatura vuelve a subir en Corrientes y casi toda la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas extremas. Mientras este jueves el termómetro rondó entre los 32°C, para este viernes se esperan máximas de 36°C pero con el transcurso de los días se pronostica hasta 39°C. Estos altos niveles podrían derivar en la primera ola de calor del 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia amarilla por temperaturas extremas y rige en casi todo el territorio (exceptuando Ituzaingó). Para este viernes el termómetro irá en aumento con 23°C durante la madrugada y 36°C en la tarde.

Para el sábado y domingo se espera que se mantenga entre los 36°C y los 25°C de mínima. Sin embargo, a partir de la semana que viene se encrudece la situación, para el lunes oscilará entre los 38°C y los 27°C, pero para el martes rondará entre los 39°C y los 27°C.

Archivo Marcos Mendoza

Estos niveles son realmente altos y podrían derivar en la primera ola de calor del año en Corrientes. Para que se contemple esto deben existir temperaturas de 36°C de máxima y 23°C de mínima durante tres días seguidos.

¿Qué significa el nivel amarillo en temperaturas extremas?

Alerta amarilla por temperatura extrema. Fuente: SMN.

El organismo nacional, señala que, el nivel amarillo se considera un efecto leve a moderado en la salud. Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.