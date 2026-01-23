Unne: Coalición Cívica ARI Corrientes ofrece clases gratuitas para ingresantes a Derecho

La Coalición Cívica ARI Corrientes anunció un ciclo de clases gratuitas de apoyo para estudiantes que ingresarán a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) en 2026. La propuesta se desarrollará del lunes 26 al jueves 29 de enero en el Club de Regatas Corrientes.

El programa está destinado a quienes se preparan para rendir el curso de ingreso y cubrirá contenidos como Contexto Histórico y Economía Política, Lectura y Comprensión de Texto, Elementos de la Lógica y Derecho y Organización Jurídica.

Las clases son de acceso libre y gratuito, con inscripción previa y cupos limitados.

Cronograma

El lunes 26 se dictarán clases de Contexto Histórico y Economía Política de 17.30 a 19, y Lectura y Comprensión de Texto de 19 a 20.30. El martes 27 habrá una jornada matutina de 9 a 12 con Elementos de la Lógica. Por la tarde, de 17.30 a 19, nuevamente Contexto Histórico y Economía Política. El miércoles 28 se abordarán Contexto Histórico y Economía Política de 17.30 a 19, y Derecho y Organización Jurídica de 19 a 20.30. El jueves 29 se cerrará el ciclo con una clase de Contexto Histórico y Economía Política, de 17.30 a 19.

El presidente de la Coalición Cívica ARI Corrientes, Hugo “Cuqui” Calvano, destacó que la iniciativa se realiza desde hace 16 años y resaltó su sentido social: “Sostenemos estas clases porque creemos profundamente que la educación pública es una herramienta de igualdad".

Calvano agregó que el objetivo no es solo académico, sino también transmitir valores como esfuerzo, responsabilidad y solidaridad. “El ingreso a la universidad es un momento clave, y nadie debería enfrentarlo en soledad”, afirmó.

Los interesados pueden inscribirse a través del formulario o comunicarse vía WhatsApp al 3775-495300.