Tras 30 años, hay una nueva concesión en un puente que une Corrientes y Brasil

Nación aprobó formalmente la nueva concesión del Puente Internacional Santo Tomé–San Borja, que conecta la provincia de Corrientes con el estado brasileño de Río Grande do Sul. La medida fue oficializada mediante el Decreto 833/2025, y establece que la empresa brasileña CS Infra S.A. será la responsable de la gestión del cruce fronterizo a partir de ahora.

La norma ratifica además la sexta y séptima Adenda al Contrato Internacional de Concesión de Obra Pública, firmadas oportunamente con Mercovía S.A., lo que permitió extender la explotación del puente hasta el 1 de diciembre de 2025. Estas prórrogas garantizaron la continuidad del servicio mientras Argentina y Brasil avanzaban en un nuevo esquema de concesión a través de una licitación internacional.

Luego de 30 años de concesión

El puente Santo Tomé–San Borja cuenta con un régimen especial desde su origen. Mediante la Ley 23.772, ambos países aprobaron el acuerdo bilateral para su construcción y explotación y crearon la Comisión Mixta Argentino-Brasileña (Comab), encargada de administrar y controlar el funcionamiento del viaducto. La concesión original fue otorgada en 1996, a través del Decreto 383/1996, al consorcio que luego sería sucedido por Mercovía S.A.

Durante 2025, la Comab llevó adelante un proceso licitatorio internacional para definir al nuevo concesionario. La convocatoria incluyó la explotación integral del puente, abarcando la operación diaria, el mantenimiento de la infraestructura, el monitoreo permanente del viaducto, la ejecución de inversiones para su conservación y la administración del Centro Unificado de Frontera (CUF), donde se concentran los controles migratorios, aduaneros y sanitarios.

Como resultado de ese proceso, el Decreto 833/2025 aprobó la adjudicación a CS Infra S.A. y autorizó a la Delegación Argentina ante la Comab a suscribir el nuevo Contrato Internacional de Concesión, conforme a lo establecido en el Pliego COMAB N° 01/2025 y el Acta COMAB N° 112/25. De esta manera, se consolida un nuevo modelo de gestión para uno de los pasos fronterizos más importantes entre Argentina y Brasil.

Cambios en el control

El decreto también introdujo cambios en el esquema de control y representación. A partir de ahora, el Ministerio del Interior tendrá la facultad de proponer a los representantes argentinos ante la Comab y a su equipo de apoyo en la Mesa Ejecutiva de la Delegación de Control, mientras que el Ministerio de Economía continuará actuando como asistente técnico en todo lo vinculado a obras públicas e infraestructura.

La norma entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, dando inicio formal a una nueva etapa para el puente Santo Tomé–San Borja. El objetivo central del nuevo contrato es asegurar la regularidad del servicio, mejorar el mantenimiento y fortalecer la gestión de un cruce clave para el comercio, el turismo y la integración regional entre ambos países.